Steam Machine получила поддержку FSR 4.1

Valve подтвердила выход технологии масштабирования AMD FSR 4.1 для Steam Machine через Proton Experimental.

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Благодаря GPU на архитектуре RDNA 3 современный апскейлер FSR 4.1 будет доступен в совместимых играх.

Ещё одним нововведением стала публикация CAD-файла с точными данными о внешней геометрии корпуса Steam Machine. Документация позволит производителям аксессуаров и энтузиастам создавать совместимые корпуса, крепления, подставки и сменные лицевые панели с учётом оригинальных размеров устройства.

Одновременно Valve обновила сведения о поставках мини-ПК и работе системы бронирования. По информации компании, отгрузки стартовали в июне, а обработка заказов теперь ведётся ежедневно.

Ожидается, что все пользователи, оформившие предварительный заказ, смогут получить письмо с приглашением завершить покупку до конца 2026 года. Компания также уточнила порядок работы списка ожидания. Пользователи, находящиеся в нём, не получают преимущества перед теми, кто ранее оформил бронирование. Очереди формируются отдельно для каждой конфигурации Steam Machine и каждого региона продаж.

В Valve отметили, что в некоторых регионах и для отдельеых конфигураций очереди уже закрыты. Это позводило начать рассылку приглашений участникам списков ожидания. После получения электронного письма покупателю предоставляется 72 часа на оформление заказа. Кроме того, производитель поделился информацией о программной поддержке устройства и возможностях его дальнейшей настройки.