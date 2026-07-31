«Они очень, очень ужасны». NAts раскритиковал баланс Стражей в Valorant

Капитан Team Liquid Аяз nAts Ахметшин раскритиковал текущее состояние Стражей в Valorant. Свою позицию игрок озвучил в послематчевом интервью после победы Liquid над GIANTX в рамках VCT 2026: EMEA Stage 2.

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По словам nAts, проблема баланса Valorant заключается не только в сильных агентах, но и в слабых. Riot Games, по его мнению, слишком часто ослабляет популярных персонажей вместо того, чтобы усиливать непопулярных.

Многие агенты просто ужасны, если вы продолжите ослаблять остальных, не думаю, что это сделает игру более здоровой. Стражей я бы даже не назвал просто плохими. Они очень, очень ужасны, именно поэтому меня иногда удивляют патчноуты, которые мы получаем.

Отдельно Ахметшин высказался о Phoenix, который стал частым пиком на VCT EMEA Stage 2. По его словам, агент существовал в текущем виде годами, но жалобы появились только после роста популярности. NAts допустил небольшую корректировку Phoenix, но подчеркнул, что приоритетом должно быть усиление слабых альтернатив.