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Вышел геймплейный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27

Российская Газета

Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27.

Вышел геймплейный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27
© Российская Газета

Ролик посвящен изменениям в защите, передачах, действиях атакующих игроков и розыгрыше стандартных положений.

Одним из главных нововведений станет сокращение помощи со стороны искусственного интеллекта при игре в обороне.

Кроме того, атакующие футболисты под управлением ИИ будут лучше учитывать свободное пространство, расположение защитников и линию офсайда.

Изменится и розыгрыш угловых, а также механика проникающих передач, которые, как обещают разработчики, станут точнее следовать направлению, заданному пользователем.

Очередная номерная часть EA Sports FC выйдет 25 сентября 2026 года на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК.