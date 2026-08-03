Вышел геймплейный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27

Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27.

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Ролик посвящен изменениям в защите, передачах, действиях атакующих игроков и розыгрыше стандартных положений.

Одним из главных нововведений станет сокращение помощи со стороны искусственного интеллекта при игре в обороне.

Кроме того, атакующие футболисты под управлением ИИ будут лучше учитывать свободное пространство, расположение защитников и линию офсайда.

Изменится и розыгрыш угловых, а также механика проникающих передач, которые, как обещают разработчики, станут точнее следовать направлению, заданному пользователем.

Очередная номерная часть EA Sports FC выйдет 25 сентября 2026 года на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК.