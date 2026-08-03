Вышел геймплейный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27
Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27.
Ролик посвящен изменениям в защите, передачах, действиях атакующих игроков и розыгрыше стандартных положений.
Одним из главных нововведений станет сокращение помощи со стороны искусственного интеллекта при игре в обороне.
Кроме того, атакующие футболисты под управлением ИИ будут лучше учитывать свободное пространство, расположение защитников и линию офсайда.
Изменится и розыгрыш угловых, а также механика проникающих передач, которые, как обещают разработчики, станут точнее следовать направлению, заданному пользователем.
Очередная номерная часть EA Sports FC выйдет 25 сентября 2026 года на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК.