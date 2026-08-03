Названа дата полноценного релиза No More Room in Hell 2

Кооперативный зомби-шутер No More Room in Hell 2 выйдет из раннего доступа 11 августа 2026 года.

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В этот же день игра станет доступна на актуальных консолях Sony и Microsoft.

Вместе с полноценным релизом разработчики выпустят крупное обновление Armageddon.

Также авторы обещают расширить настройку персонажей и добавить еженедельные задания и систему достижений.

No More Room in Hell 2 представляет собой хоррор-шутер с видом от первого лица и кооперативом для восьми участников. Игроки выполняют задания на зараженных территориях, собирают припасы и пытаются выбраться с карты.

Проект стартовал в формате раннего доступа на ПК в Steam и Epic Games Store 22 октября 2024 года. Консольные версии получат поддержку совместной игры с пользователями других платформ.

Разработкой занимается канадская Torn Banner Studios. Ранее команда отметилась Chivalry: Medieval Warfare и Chivalry 2.