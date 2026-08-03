Последняя игра художника Half-Life 2 Виктора Антонова получила трейлер

Опубликован первый расширенный трейлер игрового процесса Guns of Eschaton - последнего игрового проекта, над визуальным обликом которого работал Виктор Антонов, арт-директор Half-Life 2.

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Художник также участвовал в создании Dishonored, Prey и Wolfenstein: The New Order. Он умер в 2025 году.

Guns of Eschaton представляет собой шутер от первого лица с элементами soulslike, действие которого происходит в альтернативной Америке XIX века.

Главным героем станет Безымянный стрелок.

Развивать протагониста разрешат при помощи оружия, брони, талисманов, расходуемых предметов, а также активных и пассивных навыков. Кампанию можно будет проходить в одиночку или в кооперативе с общей системой прогресса.

Разработкой занимается студия Eschatology Entertainment. Guns of Eschaton заявлена для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam).

Дата выхода не обозначена.