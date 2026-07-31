Российская Team Spirit вышла в полуфинал Esports World Cup 2026 в MLBB: это рекорд региона
Российский состав Team Spirit по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang сыграет в полуфинале Mid-Season Cup 2026 — одного из двух главных турниров сезона, который проходит в рамках Кубка мира по киберспорту в Париже.
В четвертьфинале «драконы» взяли уверенный реванш у Vamos из Малайзии за поражение в групповой стадии. Team Spirit победила со счётом 3:0 и завтра сыграет в полуфинале с победителем пары Aurora Gaming – ONIC.
Команда из Восточной Европы впервые дошла до полуфинальной стадии на крупных турнирах по MLBB (чемпионатах мира M и Mid-Season Cup). Ранее Team Spirit занимала четвёртое место на M5 и M6, но проходила по нижней сетке.