Маркетплейс привез бутылку воды вместо видеокарты за 90 000 рублей

Маркетплейс привез россиянину бутылку воды вместо видеокарты за 90 000 рублей
Москвич заказал на маркетплейсе видеокарту за 90 000 руб., но вместо дорогой детали для компьютера получил лишь полуторалитровую бутылку воды, упакованную в коробку из-под дорогой детали для компьютера. На случай обратил внимание Telegram-канал «В IT и выйти».
В опубликованном видео видно, как мужчина получает посылку и решает распаковать ее прямо перед камерой пункта выдачи заказов. Мужчина молча вскрывает пакет, а затем показывает в камеру коробку, на которой видно, что он пришел за Nvidia RTX 5070 от GYGABYTE с 12 ГБ ОЗУ. На маркетплейсах такая модель продается по цене от 75 до 100 тыс. руб.
Вскрыв все слои упаковки, покупатель молча, но с волнением на лице вскрыл коробку непосредственно для видеокарты. Перед камерой оказалась полуторалитровая бутылка с водой, втиснутая в поролоновый паз для детали от ПК.
«Класс», – с улыбкой сказал мужчина.
За кадром слышно, как сотрудница ПВЗ спрашивает «Всё?», а затем видео обрывается.
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