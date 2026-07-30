Состав Team Falcons по Dota 2 распадется после The International 2026

Бывший киберспортсмен Бауыржан lilskrip Бисембаев сообщил, что текущий состав Team Falcons по Dota 2 проведёт последний турнир вместе на The International 2026.

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По его информации, несколько игроков завершат карьеру после главного чемпионата.

Два лучших друга из состава уже ищут себе преемников. Они обращались к одной из СНГ-команд и предлагали игрокам присоединиться после сезона, но получили отказ.

Состав Falcons не менялся с ноября 2023 года. В этой пятёрке команда выиграла The International 2025 и ряд других тир-1 турниров.

Состав Team Falcons по Dota 2:

Оливер Skiter Лепко;

Станислав Malr1ne Поторак;

Аммар ATF Ассаф;

Андреас Франк Cr1t- Нильсен;

Цзинцзюнь Sneyking У;

Кёртис Aui_2000 Линг (тренер).

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае.