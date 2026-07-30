Фанаты Genshin из России выдали аниме-клиентам кредитов на 46 миллионов рублей

В Москве супруги, работавшие в кредитном отделе банка, похитили 46 миллионов рублей, оформляя кредиты на вымышленных людей с фотографиями персонажей из аниме. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач».

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Супруги 23-летний Никита и 25-летняя Маргарита, поменявшие имена на Ни и Ма, были фанатами игры Genshin Impact. С помощью нейросетей они генерировали паспортные данные клиентов и выдавали по ним кредиты. Криминальная схема была раскрыта, когда в документах вместо фотографий клиентов обнаружили изображения аниме-персонажей.

На суде обвиняемые общались с судьей и прокурором, используя термины из Genshin Impact. Никита получил за мошенничество семь лет лишения свободы, Маргарита — шесть лет.

Ранее сообщалось, что Московский суд Твери освободил от наказания мужчину, который провернул аферу, вдохновившись роликом в TikTok.