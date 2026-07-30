Стартовал плей-офф турнира BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 30 июля, начинается плей-офф турнира BLAST Bounty Summer 2026 по шутеру Counter-Strike 2.

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В этот день зрителей ждёт два матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующую стадию, а проигравшие покинут турнир на 5-8-м месте.

Расписание BLAST Bounty Summer 2026 на четверг, 30 июля

BLAST Bounty Summer 2026 проходит с 21 июля по 2 августа на Мальте. 32 команды сражаются за титул чемпиона и призовой фонд в размере $ 740 тыс. Гранд-финал пройдёт 2 августа.