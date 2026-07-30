Презентация складного ноутбука Huawei MateBook Fold Ultimate пройдет в августе

Презентация складного ноутбука Huawei MateBook Fold Ultimate Design 2026 состоится 5 августа. Но производитель уже раскрыл две детали: цвет устройства и новый аксессуар.

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Впервые вместе с этим ноутбуком будет поставляться стилус M‑Pencil с поддержкой ИИ. Это, кстати, особенно полезно, у модели всё-таки нет физической клавиатуры. Какими именно «умными» возможностями наделят стилус, компания пока не рассказывает.

© Huawei

Второе заметное изменение — внешний вид. Новый MateBook Fold будет в том числе выполнен в золотистом цвете. Задняя крышка сделана из кожи (или экокожи) с подписью HUAWEI | ULTIMATE DESIGN, выполненной золотом.

Другие характеристики неизвестны.