Ручная защита, забегания и угловые — детали геймплея EA Sports FC 27

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 27. В дебютном видео авторы поделились первыми деталями геймплея и рассказали о главных нововведениях игрового процесса по сравнению с прошлыми частями серии.

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В FC 27 заметно переработали игру в защите. Отныне успешные отборы и подкаты можно будет сделать только вручную — боты под управлением ИИ смогут лишь прессинговать футболистов противника. При этом прессинг вторым игроком также перестанет быть столь полезным, как в FC 26. Таким образом разработчики поощряют грамотную игру в обороне.

Разработчики улучшили игру на угловых. Отныне при подаче у геймеров будет несколько секунд, чтобы переключиться на своего игрока и открыться под ранее запланированную передачу. Благодаря этому юзеры смогут придумывать различные комбинации и удивлять своих оппонентов.

В FC 27 также доработали атакующие забегания нападающих. Отныне футболисты с высоким показателем атакующей позиции куда успешнее избегают офсайдов, забегая под углом к защите противника.

Ещё одно важное изменение — дриблинг при потере равновесия. Лучшие дриблёры планеты вроде Винисиуса Жуниора и Джамала Мусиалы смогут продолжить контроль мяча после столкновений с соперником.

Защитники после отбора мяча будут гораздо увереннее контролировать ситуацию, куда реже сталкиваясь со случайными отскоками после действий соперника.

Разработчики значительно переработали удары — удары щёчкой и мощный удар низом перестанут быть полезными в любых ситуациях. Правильный выбор позиции и типа удара окажет решающее значение во время дуэли с вратарём.

Изменения коснулись и плейстайлов. В FC 27 авторы переработали самые популярные игровые стили, чтобы характеристики футболистов играли более важное значение. Это значит, что футболист с высоким показателем дальнего удара сможет забивать издали, даже если у него нет плейстайла «Пушечный удар».

Наконец, разработчики улучшили удары головой — они стали гораздо точнее и мощнее. В пользу игры на втором этаже говорят и переработанные навесы, которые теперь зависят от силы нажатия и направления стика геймпада.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.