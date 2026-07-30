ЛДПР предложила провести в России Всемирные киберспортивные игры в 2030 году

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести в России в 2030 году Всемирные киберспортивные игры.

© ТАСС

"Предлагаю в 2030 году провести в России Всемирные киберспортивные игры. Киберспорт должен собрать в нашей стране молодежь со всего мира", - сказал ТАСС Слуцкий.

По его словам, Россия должна стать страной, где проходят крупнейшие турниры, фестивали и технологические события.

"Молодой человек должен хотеть здесь не только работать, но и жить полной жизнью", - отметил лидер ЛДПР.

Слуцкий также обратил внимание, что российские киберспортсмены сегодня побеждают на крупнейших мировых турнирах, но нередко вынуждены выступать за иностранные клубы и без российского флага. По его мнению, России необходимы собственные сильные клубы, лиги, арены, разработчики игр и турниры мирового уровня.