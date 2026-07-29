Названы даты фестиваля демоверсий российских видеоигр

Платформа VK Play открыла прием заявок на третий фестиваль демоверсий российских игр. Разработчики смогут предложить свои проекты до 2 сентября, а сам "Демофест 3.0" пройдет с 17 по 30 сентября.

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Организаторы обещают, что во время мероприятия пользователям бесплатно предоставят доступ к десяткам демоверсий.

Игроки смогут ознакомиться с проектами до их полноценного выхода, оставить отзывы и пообщаться с авторами.

"Демофест" проводится в третий раз. В предыдущем сезоне было представлено более 200 демоверсий.

Точное число проектов и список участников нового сезона пока не объявлены.

На фоне подготовки фестиваля российские разработчики продолжают выпускать новые проекты. Так, студия "Наши Игры" представила бесплатную мобильную головоломку "Алёнкины истории", в которой персонажей и мотивы русских сказок перенесли в современные реалии. Игра стала доступна в Google Play, App Store и RuStore.