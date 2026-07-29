«Игры будущего» в Астане. Более 800 кибератлетов сразятся в восьми дисциплинах

В Астане стартует главный мультиспортивный турнир этого года «Игры будущего. Они объединят более 800 кибератлетов из 50 стран и представят восемь уникальных дисциплин. Призовой фонд соревнований: более четырех миллионов долларов. Репортажи будут вестись на 100 стран. Готова ли столица Казахстана сделать шаг к объединению традиционных видов спорта с цифровыми технологиями, рассказал корреспондент «МИР 24 Кирилл Потемкин.

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Для Астаны это не просто имиджевое событие, это заявка на лидерство в мире фиджитал-спорта. На подготовку к турниру у организаторов ушло около 1,5 года. Теперь настал момент показать всем, как на «земле кочевников умеют объединять цифру с классическим спортом.

К домашнему мульти-спортивному форуму готова и Гульназ Амангали. Она выступает в дисциплине «фиджитал-танцы. Это когда на пару с соперником нужно повторять движения за персонажами из видеоигры. Оценивать участников будут по точности, стилю и чувству ритма.

«Так как я танцую на сцене, у нас всегда важна харизма, улыбка, энергия. Но как я понимаю, именно здесь самое главное это точность попадания в движение. То есть мы танцуем с пультом в руке, и через него компьютер считывает, заявила участница «Игр будущего Гульназ Амангали.

Остальные дисциплины, в которых будут соревноваться кибератлеты, командные. Чтобы победить, надо набрать баллы сначала в цифровом мире, а затем в реальном на футбольном поле, паркете или в октагоне.

«Эта концепция уже возымела действие. У нее появляется очень много фанатов не только у нас в Казахстане, где будут проходить соревнования, но и по всему миру. К нам приезжают участники с пяти континентов. Поверьте: здесь будет россыпь настоящих интересных профессиональных спортсменов.

Игры нового поколения пройдут на четырех главных спортивных площадках столицы: в легкоатлетическом комплексе «QAZAQSTAN, ледовом двореце «Барыс Арена, Национальном теннисном центре и Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Для болельщиков на каждом объекте организаторы готовят особые развлечения.

«У нас зритель может прийти и поиграть, прочувствовать на себе ту дисциплину, на соревнования по которой он, собственно, и пришел.

Обратный отсчет до начала масштабного мультиспортивного турнира в апреле запустил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта сейчас являются одним из ключевых факторов всесторонней модернизации нашей страны от системы государственного управления до креативной индустрии. Летом в Астане пройдут «Игры будущего. Новый спортивный формат позволит активнее интегрировать передовые технологии в повседневную жизнь и, что гораздо важнее, будет способствовать популяризации спорта среди молодежи.

«Игры будущего в Астане будут длиться 12 дней. За это время лучшие киберспортсмены сразятся в восьми фиджитал-дисциплинах. Зрители «МИР 24 будут узнавать о главных событиях форума одними из первых из ежедневных репортажей и «Дневника Игр.