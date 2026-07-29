AMD готовит видеокарту Radeon RX 9050 на базе RDNA 4 с 4 ГБ памяти

AMD официально представила видеокарту Radeon RX 9050 в версиях с 4 и 8 ГБ видеопамяти. Новинка ориентирована на недорогие игровые компьютеры.

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Одновременно компания выпустила драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1, который добавляет поддержку новой модели.

Архитектура и характеристики

Radeon RX 9050 построена на графическом процессоре Navi 44 с архитектурой RDNA 4. Этот же чип используется в видеокартах Radeon RX 9060 XT, однако младшая модель получила заметно упрощённую конфигурацию.

В состав GPU входят 16 вычислительных блоков Compute Units и 1024 потоковых процессора. Базовая частота графического процессора составляет 1920 МГц, а максимальная частота в режиме Boost достигает 2600 МГц.

Видеокарта также получила 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache. Её энергопотребление составляет 92 Вт. Для дополнительного питания используется один 8-контактный разъём PCIe, а рекомендуемая мощность блока питания составляет 450 Вт.

Версии с 4 и 8 ГБ памяти

AMD выпустила Radeon RX 9050 в двух конфигурациях, которые заметно отличаются объёмом памяти и шириной шины.

Старшая версия оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной скоростью 18 ГБит/с и 128-битной шиной. Пропускная способность памяти составляет 288 ГБ/с.

Младшая модификация получила 4 ГБ GDDR6 и 64-битную шину. Её пропускная способность вдвое ниже – 144 ГБ/с.

Версия с 8 ГБ памяти рассчитана прежде всего на игры в разрешении Full HD. Модификация с 4 ГБ будет заметно сильнее ограничена объёмом видеопамяти, особенно в современных играх с высокими настройками качества текстур.

Ранее Radeon RX 9050 с 4 ГБ уже была замечена в составе готового компьютера CyberPower, который появился в ассортименте Best Buy по цене $900. Это может указывать на то, что младшая версия будет преимущественно поставляться производителям готовых систем.

Дизайн и разъёмы

Партнёрские версии Radeon RX 9050 могут отличаться системой охлаждения и оформлением. Ранее ASRock опубликовала изображения модели Challenger с компактным чёрным кожухом, серебристыми декоративными элементами и RGB-подсветкой.

Для подключения мониторов видеокарта поддерживает интерфейсы DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b. Точное количество видеовыходов зависит от конкретной партнёрской модели.

Поддержка RDNA 4 и FSR

Благодаря архитектуре RDNA 4 Radeon RX 9050 поддерживает современные технологии масштабирования изображения и генерации кадров AMD, включая FSR 4. Кроме того, новая архитектура обеспечивает более высокую производительность при использовании трассировки лучей по сравнению с предыдущими бюджетными видеокартами компании.

При этом скромное количество вычислительных блоков и ограниченная пропускная способность памяти, особенно у версии на 4 ГБ, делают Radeon RX 9050 решением начального уровня для разрешения 1920×1080 пикселей.

Новый драйвер Adrenalin Edition 26.7.1

Одновременно с Radeon RX 9050 компания AMD выпустила драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1, который добавляет официальную поддержку новой видеокарты.

В обновлении также появились оптимизации для бета-версий Gears of War: E-Day и Runaway Evolution. Кроме того, AMD устранила проблемы с рендерингом и стабильностью в Blender и Maxon Cinema 4D, ошибки отображения в Fortnite и сбои в некоторых играх при использовании FSR 4.1 в Windows 10.

Отдельное исправление касается Battlefield 6. На видеокартах серии Radeon RX 9000 функции FSR Super Resolution и FSR Frame Generation могли работать некорректно. В новой версии драйвера эта проблема устранена.

Стоимость и начало продаж

AMD пока не раскрыла рекомендованную стоимость Radeon RX 9050 и точные сроки появления видеокарты в розничной продаже. Также неизвестно, будет ли версия с 4 ГБ памяти доступна отдельно или останется преимущественно в составе готовых компьютеров.