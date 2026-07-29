Lenovo выпустила 15-дюймовый ноутбук Lenovo V15 Gen 7

Lenovo V15 Gen 7 на Intel Wildcat Lake работает до 17 часов без подзарядки
Lenovo выпустила на международном рынке 15-дюймовый ноутбук Lenovo V15 Gen 7. Компьютер построен на базе процессоров Intel нового поколения Wildcat Lake и, по заявлению производителя, способен проработать без подзарядки более 17 часов.
Новинка продолжила серию бюджетных ноутбуков Lenovo на базе чипов Wildcat Lake. Ранее производитель уже выпустил модели IdeaPad Slim 5 13IWC11, IdeaPad Slim 5 15IWC11 и IdeaPad Slim 3i 17IWC11, а теперь обновил линейку V15, заменив предыдущие версии на платформе Intel Twin Lake.
Характеристики
На старте продаж Lenovo V15 Gen 7 предлагается с шестиядерными процессорами Intel Core 5 320 и Intel Core 7 350. По данным внутренних тестов компании, оба чипа обеспечивают заметный прирост производительности по сравнению с Intel Processor N150. В дальнейшем ассортимент пополнится более доступными модификациями на базе Intel Core 3 304 и Intel Core 5 315.
Ноутбук поддерживает установку до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD-накопителя объёмом до 1 ТБ.
Покупателям доступны две версии 15-дюймового дисплея – с TN- или IPS-матрицей. Независимо от типа панели экран имеет разрешение 1920 × 1080 пикселей, частоту обновления 60 Гц, яркость до 300 нит, контрастность 500:1 и охват 45% цветового пространства NTSC.
За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 47 Вт·ч. По информации Lenovo, ноутбук способен проработать более 17 часов в тесте PCMark 10 при яркости экрана 120 нит.
Сроки выхода и цена
Продажи Lenovo V15 Gen 7 уже стартовали в Германии. Начальная конфигурация оценивается в 919 евро. Она включает процессор Intel Core 5 320, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, SSD формата M.2 2242 объёмом 512 ГБ и IPS-дисплей. Модификация с процессором Intel Core 7 350 обойдётся в 1049 евро.