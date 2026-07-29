Lenovo выпустила 15-дюймовый ноутбук Lenovo V15 Gen 7

Lenovo выпустила на международном рынке 15-дюймовый ноутбук Lenovo V15 Gen 7. Компьютер построен на базе процессоров Intel нового поколения Wildcat Lake и, по заявлению производителя, способен проработать без подзарядки более 17 часов.

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Новинка продолжила серию бюджетных ноутбуков Lenovo на базе чипов Wildcat Lake. Ранее производитель уже выпустил модели IdeaPad Slim 5 13IWC11, IdeaPad Slim 5 15IWC11 и IdeaPad Slim 3i 17IWC11, а теперь обновил линейку V15, заменив предыдущие версии на платформе Intel Twin Lake.

Характеристики

На старте продаж Lenovo V15 Gen 7 предлагается с шестиядерными процессорами Intel Core 5 320 и Intel Core 7 350. По данным внутренних тестов компании, оба чипа обеспечивают заметный прирост производительности по сравнению с Intel Processor N150. В дальнейшем ассортимент пополнится более доступными модификациями на базе Intel Core 3 304 и Intel Core 5 315.

Ноутбук поддерживает установку до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD-накопителя объёмом до 1 ТБ.

Покупателям доступны две версии 15-дюймового дисплея – с TN- или IPS-матрицей. Независимо от типа панели экран имеет разрешение 1920 × 1080 пикселей, частоту обновления 60 Гц, яркость до 300 нит, контрастность 500:1 и охват 45% цветового пространства NTSC.

За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 47 Вт·ч. По информации Lenovo, ноутбук способен проработать более 17 часов в тесте PCMark 10 при яркости экрана 120 нит.

Сроки выхода и цена

Продажи Lenovo V15 Gen 7 уже стартовали в Германии. Начальная конфигурация оценивается в 919 евро. Она включает процессор Intel Core 5 320, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, SSD формата M.2 2242 объёмом 512 ГБ и IPS-дисплей. Модификация с процессором Intel Core 7 350 обойдётся в 1049 евро.