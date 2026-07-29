Эксперт назвал условия для выпуска российского ПК

Создание полностью российского персонального компьютера потребует развития нескольких отраслей, однако главным ограничением остается отсутствие собственного производства оперативной памяти и накопителей. Без них отечественная техника не сможет конкурировать с зарубежными аналогами по характеристикам и стоимости, такое мнение выразил ТАСС директор по производству одного из крупнейших российских производителей игровых компьютеров Hyperpc Иван Фурдилов.

"Память - самое слабое место конструкции. Ее пришлось бы создавать с нуля и с капиталоемкостью на уровне крупных сырьевых проектов: современная фабрика памяти стоит десятки миллиардов долларов и строится годами. Позволить себе такое в мире могут буквально три компании", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности создания полностью российского компьютера.

Эксперт отметил, что наиболее сложными направлениями остаются производство современных полупроводников, оперативной и флеш-памяти, а также компонентов, необходимых для их выпуска. По его словам, создание собственного производства памяти потребует не только крупных инвестиций, но и развития связанных отраслей: химии высокой чистоты, материаловедения, прецизионной механики и станкостроения.

Фурдилов добавил, что процессоры и графические чипы для полностью отечественного компьютера сегодня пришлось бы выпускать по доступным технологическим нормам 130-350 нанометров, тогда как современные решения Intel, AMD и Nvidia производятся по нормам 3-5 нанометров. По его словам, такой компьютер смог бы работать, но не стал бы конкурентом современной техники.

Эксперт подчеркнул, что мировая электронная промышленность развивается за счет международной кооперации. По его словам, даже крупнейшие производители чипов используют производственные мощности и технологии разных стран: разработка может вестись в одном государстве, производство - в другом, а оборудование и материалы поставляться из третьих.

По словам Фурдилова, в России уже возможно производство части компонентов для компьютерной техники. В стране выпускаются корпуса, элементы систем охлаждения, кабельная продукция, крепежные детали, а также проводится сборка, настройка, тестирование и сервисное обслуживание готовых систем.