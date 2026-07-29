Спрос на игровые консоли вырос на 21,4%

Продажи игровых приставок по итогам первого полугодия 2026 года составили 795 тыс. шт., что на 21,4% больше аналогичного периода годом ранее. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на "М.видео".

Как отмечает издание, со ссылкой на данные ретейлера, российский рынок приставок в деньгах вырос на 19,7%, до 14,35 млрд рублей, за первое полугодие. При этом, по данным аналитиков, средняя цена игровых консолей снизилась на 1,4% год к году, с 18 303 рублей до 18 056 рублей. Уточняется, что средняя стоимость игровых консолей Sony снизилась на 2,3%, до 53,2 тыс. рублей. При этом средние цены на устройства Valve и Nintendo выросли на 4,5% и 20,8% соответственно, до 63,2 тыс. и 31 тыс. рублей.

Основную выручку на рынке игровых консолей обеспечивают устройства Sony, на которые приходится 74,3% продаж в денежном выражении. Доля Valve составляет 8,4%, Nintendo - 5,5%. При этом более половины реализованных в количественном выражении устройств (52,3%) приходится на консоли без бренда.

По оценке аналитиков, на консоли стоимостью свыше 48 тыс. рублей приходится 20,8% продаж. При этом наиболее массовым ценовым сегментом остаются приставки стоимостью от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, доля которых достигает 27,4% продаж.

Рост продаж игровых приставок наблюдают и опрошенные газетой участники рынка. В объединенной компании Wildberries & Russ сообщили "Ведомостям", что продажи консолей Sony за год выросли на 210% как в денежном, так и в натуральном выражении. В "Авито" также отметили высокий спрос на консоли Sony, Nintendo, Valve и Microsoft. По данным площадки, лидером по выручке остаются устройства Sony. При этом средняя стоимость новых консолей Microsoft за год снизилась на 11%, тогда как цены на новые устройства Sony и Nintendo выросли на 6% и 2% соответственно.