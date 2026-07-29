Valve исправила баг, позволявший читерам обходить VACnet в CS 2

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором устранена уязвимость античита VACnet. Баг позволял игрокам с запрещённым софтом избегать обработки системой.

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На фоне фикса в сообществах разработчиков читов появились жалобы на массовые блокировки. Пользователи Reddit и тематических форумов сообщают, что рейдж-софт начал детектироваться в режимах Premier и Competitive спустя несколько раундов после запуска.

Помимо фикса VACnet, обновление добавило стикеры Ranked Series для IEM Cologne Major 2026, обновило три карты из мастерской и исправило баг с начислением XP за The Dead Hand Collection. Товары магазина Cologne 2026 будут доступны до 29 сентября.