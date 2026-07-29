GSC Game World объявила дату выхода STALKER 2: Cost of Hope

Украинская студия GSC Game World представила новый трейлер и официально объявила дату выхода первого крупного сюжетного дополнения для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. DLC под названием Cost of Hope, или «Цена надежды», выйдет 20 августа 2026 года одновременно на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

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Конфликт «Долга» и «Свободы»

Новая глава «Сталкер 2» перенесёт игроков в эпицентр противостояния двух легендарных группировок Зоны – «Долга» и «Свободы». Их многолетний конфликт выйдет на новый уровень, а последствия борьбы могут поставить под угрозу существование всей Зоны.

Разработчики обещают нелинейное повествование, в котором каждое принятое решение будет иметь значение. Главным героем дополнения вновь станет Скиф. Получив загадочный сигнал на свой КПК, он окажется втянут в события, происходящие параллельно основной кампании. По мере развития сюжета герою предстоит разобраться в истинных причинах эскалации конфликта и сделать непростой выбор между идеалами двух противоборствующих сторон.

Новые территории Зоны

Особое внимание в Cost of Hope уделено ранее недоступным территориям. Игроки смогут исследовать Железный лес и новые районы Чернобыльской АЭС, которые прежде оставались закрытыми для сталкеров. Именно там скрываются ответы на главные тайны Зоны, а также опасности, способные изменить её будущее.

Авторы отмечают, что путь к Центру по-прежнему остаётся практически непроходимым. Однако в Зоне уже появились люди, которым известно, когда откроется новый проход. Эта тайна станет одной из ключевых тем дополнения.

Десятки часов нового контента

Помимо новой сюжетной линии в STALKER 2, игроков ждут новые союзники и опасные противники, расширенный арсенал, дополнительные задания и множество уникальных локаций. По словам разработчиков, прохождение Cost of Hope займёт десятки часов, а вариативность событий позволит получить разные финалы в зависимости от принятых решений.

Крупнейшее обновление S.T.A.L.K.E.R. 2

Одновременно с дополнением GSC Game World планирует выпустить бесплатное обновление 2.0 для основной игры. Разработчики называют его крупнейшим патчем в истории S.T.A.L.K.E.R. 2. Оно должно перевести игру на обновлённую версию Unreal Engine 5, улучшить техническое состояние проекта, исправить накопившиеся ошибки и добавить новый контент. Полный список изменений студия намерена раскрыть ближе к релизу.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope выйдет 20 августа 2026 года. Дополнение станет первым масштабным сюжетным расширением для игры, продолжит историю Скифа и откроет новые страницы истории загадочной и смертельно опасной Зоны.