Игра "Гардарики" о славянской мифологии получила первый тизер

Российская студия "Клокворк Драккар" выпустила первый официальный тизер условно-бесплатной онлайн-игры "Гардарики".

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Публикацию ролика приурочили ко Дню Крещения Руси. Видео впервые обозначает аудитории сюжетную линию проекта.

Игра представляет собой ролевой экшен с видом от третьего лица и кооперативными элементами. Действие разворачивается на Руси XI века, где исторические события соседствуют со славянской мифологией, легендами и сказками. Игрокам предстоит исследовать локации и участвовать в сражениях.

Главным героем станет княжеский дружинник Годун, путешествующий вместе с соратниками из новгородской дружины. Сюжет затронет правление Владимира Святославича, приход к власти Ярослава Владимировича, христианизацию Руси и противостояние внешним угрозам.

Разработкой занимается студия из Ростова-на-Дону. Ранее "Гардарики" стали одним из победителей конкурса Института развития интернета на создание национального контента.

Дата выхода и список платформ пока не объявлены.