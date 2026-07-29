Как дагестанец создает первую масштабную игру о культуре горцев

На экране компьютера оживает древний Дербент. Каменные стены крепости, узкие улочки, старинные башни — все выглядит так, будто художник рисовал город, стоя на его улицах. Но за каждым зданием — месяцы исследований, сотни фотографий и поездки по музеям Кавказа. А впереди — релиз на международной платформе Steam.

Кавказ в цифре

— Как появилась идея?

— Семь лет назад, я тогда учился в Дагестанском университете на земельном кадастре и был председателем комитета на своем биологическом факультете, мы с ребятами посетили форум «Машук». Там увидел, сколько интересных проектов придумывают люди, и задумался: почему бы не сделать компьютерную игру о Кавказе?

Тогда я не понимал, как к этому подступиться. Но у нас уже была небольшая команда: кто-то занимался программированием, кто-то — графикой, кто-то учился на 3D-художника. Я один был не по профильной специальности.

— С чего начали?

— С исторического материала. Занялись оцифровкой кинжалов, ружей, обликов исторических личностей. Собирали оригиналы, фотографировали. Я объездил почти все музеи Кавказа.

С нами связались потомки имама Шамиля, живущие в Турции, потомки Хаджи-Мурата, мы случайно вышли на потомков чеченских наибов. Нам удалось создать виртуальную копию оружия, существовавшего в единственном экземпляре, — кинжала, который когда-то продали за 150 тысяч долларов. Он никогда не хранился в музеях, а находился в частной коллекции.

— Каким Кавказ увидит игрок?

— Хочется, чтобы Кавказ воспринимали как место силы. Наши спортсмены уже многое сделали для этого — например, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, легендарный чемпион, прославивший Кавказ как родину стойких духом горцев. Я хочу закрепить это игрой.

Через сюжет мы также объясняем традиции, адаты, отношение к семье, к мужчине и женщине, показываем, почему здесь сохранилось такое языковое и культурное разнообразие.

— На что ушло больше всего сил и времени?

— На исторические аспекты. Мы один в один воссоздали Дербент, Гимринский хребет, территории Кази-Кумуха, даргинские, черкесские земли, башни Ингушетии. Исследовали языковые семьи народов Дагестана, Чечни и Ингушетии, включая черкесов и часть тюркских народов.

— Игру переведут и на кавказские языки?

— Всего будет 38 локализаций, 19 из них — на языках Кавказа. Не полный перевод, а субтитры и диалоги. Например, когда герой попадает в аварское, кумыкское, чеченское или даргинское поселение, жители будут говорить на своем языке. А чтобы двигаться дальше по сюжету, игроку придется познакомиться с культурой и традициями этого народа.

Финал западет в душу

— Были моменты, когда хотелось все бросить?

— Были. Но удержали близкие — у меня хороший тыл: мать, жена. Жена — это вообще моя батарейка.

— Многие считают, что разработка игр — это быстрые большие деньги. Как на самом деле?

— Игровая индустрия — одна из самых прибыльных. Хороший проект может дать начало студии, которая принесет пользу и Дагестану, и Кавказу в целом. Такие проекты делают по шесть-восемь лет. Это сложно, но если команда подходит к делу творчески, а не работает по шаблону, то все получится.

— Как люди реагируют на проект?

— Я чувствую сильную поддержку с Кавказа. Мы почти ничего не выкладывали в соцсетях, только небольшие фрагменты, но уже получили масштабный отклик. Запомнился один комментарий: пятидесятилетний чеченец написал, что никогда в жизни не увлекался играми, но если в этой будет по-настоящему отражена культура, он в пятьдесят лет сядет за компьютер.

— Была ли деталь, на которую ушли месяцы работы, а игрок, может, ее и не заметит?

— Почти полгода ушло на облик имама Шамиля. Мы собрали огромное количество портретов, описаний, упоминаний в Англии, в США и вместе с двумя сохранившимися подлинными фотографиями буквально волосинка к волосинке восстановили его облик, включая головной убор, ружье, шашку.

— Он станет главным героем игры?

— Нет, игра не про Шамиля, он появится только в музейной части. Как своего рода экспонат. Действие разворачивается во времена, предшествующие его эпохе. Но по сюжету главный герой попадает в разные культуры, и у каждой — своя выдающаяся личность: Султан-Мут, Сурхай-хан, Хаджи-Давуд, Шейх Мансур и другие. Мы взяли по два персонажа от каждого народа и воссоздали их образы.

— Какие события легли в основу сюжета?

— Мы опирались на исторические предания и легенды. В игре будут отдельные сюжетные линии, связанные с персами, монголами и Хазарским каганатом. И особенно хочется, чтобы игроку запомнился финал. Я сам работаю над сюжетом.

— Для вас проект — это работа или мечта?

— Скорее, миссия, дань предкам. Молодое поколение сегодня почти не ходит в музеи, зато многие играют. Если через игру человек познакомится с нашей историей и культурой, значит, все было не зря.

— Что дальше?

— Готовимся к выходу на международный рынок и, возможно, к запуску предзаказов. Переговоры с инвесторами дались тяжело. В августе хочу провести первую игровую встречу на Кавказе, в Дербенте, пригласить крупных издателей и студии, устроить мастер-класс для молодых ребят, чтобы показать, что в разработке игр можно и зарабатывать, и заниматься настоящим творчеством. Возможно, это станет нашим официальным толчком для развития игровой индустрии на Кавказе.