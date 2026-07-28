Как Москва стала столицей отечественного киберспорта

Москва — столица российского киберспорта и один из мировых центров соревновательного гейминга. Это подтвердило исследование, проведенное столичным Агентством креативных индустрий. Почти 80 процентов киберспортивных организаций страны базируются в Москве. За последние семь лет количество таких компаний в городе увеличилось на 60 процентов. Как создание инфраструктуры способствует развитию индустрии и чем уникален Московский кластер видеоигр и анимации — в материале mos.ru.

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Первая в мире экосистема для разработки видеоигр и анимации

Киберспорт, или компьютерный спорт, — это командные и индивидуальные соревнования по видеоиграм. Его история началась несколько десятилетий назад с любительских матчей на домашних консолях и в локальных компьютерных клубах. Сегодня индустрия вышла на большую сцену: по всему миру проходят профессиональные турниры, чемпионаты и лиги, в том числе международного уровня.

С каждым годом Москва укрепляет позиции центра отечественного киберспорта. Согласно исследованию Агентства креативных индустрий, в городе функционирует более 30 арен, турнирных проектов и клубов — около 80 процентов от всех организаций, действующих в стране. Кроме того, исследование показало рост популярности этого вида спорта. Представители старшего поколения увлекаются видеоиграми, но рассматривают их в качестве развлечения. А для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет гейминг становится не только вариантом досуга, но и отраслью для самореализации — многие строят в ней успешную карьеру. 23 процента мужчин и 16 процентов женщин, участвовавших в опросе агентства, желали бы выступить в профильных соревнованиях.

Ключевая площадка развития киберспорта в столице — Московский кластер видеоигр и анимации. Он стал первым этапом реализации креативного кластера «Сколково». Кластер открыл Сергей Собянин в ноябре прошлого года. В трех корпусах общей площадью 55 тысяч квадратных метров разместились центр обработки данных, студия захвата движения для создания реалистичной графики, сравнимой по качеству с кинофильмами, студии звукозаписи и фотограмметрии, кинозал с экранами высокого разрешения и точной цветопередачей для просмотра и коррекции готовых материалов. На профессиональной киберарене проводят соревнования и отраслевые мероприятия. Для трансляции видеоигр установили самый крупный в России медиаэкран размером около 800 квадратных метров. Он занимает весь периметр атриума. Также в распоряжении резидентов выставочные пространства, офисы, коворкинг-зоны, лекторий и зоны отдыха.

В этом году планируется открытие второй площадки — кластера медиатехнологий. Пространство общей площадью 74 тысячи квадратных метров обеспечит специализированной инфраструктурой разработчиков технологических решений в сфере медиа. Здесь будет студия виртуального производства, шоурум технологий, лекторий и конференц-зал.

После реализации второго этапа креативный кластер станет первой в мире экосистемой полного цикла разработки видео- и анимационного контента и медиапродуктов. Она привлечет основных игроков индустрии: студии, медиакомпании, разработчиков, технологические стартапы, инвесторов, медиа- и учебные заведения.

Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации могут претендовать на льготы фонда «Сколково». Это нулевая ставка налогов на прибыль и имущество (в течение 10 лет), освобождение от уплаты НДС (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), 100-процентное возмещение таможенных пошлин на товары для исследовательской деятельности и другие меры поддержки. Помимо этого, компании получают помощь в международном продвижении их продуктов.

Мировая арена для турниров любой сложности

Столичная инфраструктура позволяет организовывать матчи любого уровня: любительские, городские, федеральные, международные. Кластер стал центральной площадкой в рамках I Московской международной недели видеоигр, которая состоялась в ноябре 2025 года. Здесь развернулись соревнования на гоночных симуляторах SMP Esports, финал отборочных состязаний на чемпионат мира по Point Blank и шоу-матч — суперкубок по League of Legends. В соревнованиях по киберспорту, прошедших более чем в 10 дисциплинах, приняли участие свыше 4,6 тысячи игроков из разных регионов России. Масштабное событие было занесено в Книгу рекордов России.

С начала этого года в кластере состоялось уже 13 турниров. Среди них финал соревнования «Кибергерои Москвы» по игре «Мир танков», финал чемпионата Москвы по компьютерному спорту в семи дисциплинах в рамках фестиваля «Киберсуббота», специальный турнир к акции «Диктант Победы».

Москва сегодня является безусловным центром российского киберспорта. Здесь сосредоточены команды, организаторы турниров, студии разработки и профильные образовательные проекты. Мы видим устойчивый рост интереса к соревнованиям как со стороны игроков, так и со стороны зрителей. Киберарена Московского кластера видеоигр и анимации создавалась как современная площадка, способная принимать турниры любой сложности. За первые месяцы работы здесь уже прошли десятки мероприятий, и мы видим большой потенциал для дальнейшего развития киберспортивного направления Евгений Попов генеральный директор XP Esports / XP Академии киберспорта

По словам спортсменов, развитие инфраструктуры играет важную роль для всей индустрии.

Для киберспорта крайне важно наличие современных площадок, где можно проводить соревнования на высоком уровне, готовить игроков и развивать сообщество. Чем больше таких пространств появляется, тем быстрее растет вся экосистема — от любительских лиг до профессиональных команд Иван (ник q1valo Р) игрок Academy XP

За рубежом тоже проявляют интерес к московской площадке. Например, в мае в рамках фестиваля «Кей-поп-киберсуббота» состоялся телемост со спортсменами из Южной Кореи. Чемпион PUBG Mobile Global Championship 2024 и игрок команды Dplus KIA Го Хан Бин высоко оценил уровень российских игроков. А Лим Чэ Сон (FINALE), чемпион пятого сезона PUBG Mobile Japan League 2025 и игрок команды Kinotrope Gaming, выразил желание приехать в Россию и принять участие в офлайн-турнирах.

Сегодня киберспорт — это уже не увлечение, а полноценная индустрия с собственной аудиторией, карьерными возможностями и крупными событиями. Москва закономерно становится центром этой индустрии, а появление новых специализированных площадок дает дополнительный импульс ее развитию Арсений (ник TVERKMAN) тренер XP Академии киберспорта

Благодаря Агентству креативных индустрий в Москве реализовано более 430 проектов, поддержку предоставили более чем 22 тысячам предпринимателей. Среди программ агентства — «Издательские сезоны», «Московские мастерские», «Дизайн-цех», «Арт-сезоны» и «Фабрика дизайна». С их помощью участники заключают международные контракты, получают мастерские и площадки для выставок.

Программа мероприятий Агентства креативных индустрий способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

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