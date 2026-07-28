В России стартовали продажи флагманской серии смартфонов Huawei Pura 90s

Российские ретейлеры открыли предзаказ на камерофоны Huawei Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, а также объявили о начале продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Устройства доступны в большинстве крупных федеральных торговых сетей.

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Новая линейка смартфонов включает две модели - Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, каждая из которых имеет объем памяти 12/256 или 12/512 ГБ и несколько цветовых решений. Pura 90s Pro Max оснащен основной камерой с телеобъективом на 200 Мп и поддержкой 20-кратного телескопического зума, а также ультраширокоугольным модулем на 40 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. В Pro Max также впервые реализована технология обработки изображений формата RAW 200 МП в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео.

Экран смартфона защищен стеклом Kunlun Glass, заявленным производителем как устойчивое к царапинам и снижающее блики. Батарея имеет емкость 6000 мА·ч, при этом Pro-версия поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, а Pro Max - 100 Вт.

Впервые в смартфонах Huawei включена поддержка русского языка фирменного интеллектуального голосового помощника Celia ("Селия").

Цены стартуют от 64 990 рублей за Pura 90s Pro в конфигурации 12/256 ГБ. А Pura 90s Pro Max в максимальной конфигурации 12/512 ГБ стоит 94 990 рублей.

Появление новой флагманской серии камерофонов на российском рынке значимо в контексте расширения выбора и обострения конкуренции в верхнем ценовом сегменте, где ключевым конкурентным аргументом остаются возможности камер смартфонов.

Отдельно были представлены обновленные наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 S - с измененным дизайном зарядного чехла и корпуса, увеличенным на 20% объемом кейса и открытой акустической конструкцией. Наушники предлагаются в двух цветах и оценены в 16 990 рублей.