Хакерская группировка Lapsus$ объявила о самороспуске

Крупная хакерская группировка Lapsus$ объявила о добровольном самороспуске, написав на прощание издевательское письмо охотившимся за ней спецслужбам. За пять лет существования жертвами киберпреступников стали такие гиганты рынка, как Microsoft, NVidia, Uber, T-Mobile и Samsung. Несмотря на аресты отдельных членов и даже руководителей, костяк сообщества продолжал существовать и проводить хакерские атаки. «Лента.ру» разобралась в том, какое место занимала Lapsus$ в современном даркнете.

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«Операция завершена, наши финансовые цели полностью достигнуты»

Сообщение о роспуске группировки было опубликовано на ее сайте. Раньше там можно было увидеть списки атакованных компаний и требования о выкупе. Теперь же на странице красуется лишь прощальное заявление. Основной и, судя по всему, единственной причиной принятого решения стало то, что хакеры достигли поставленных финансовых целей.

«Давайте внесем полную ясность: это не отступление и уж точно не капитуляция. Мы достигли именно того, чего хотели. Мы поставили перед собой цели, с минимальными усилиями обошли ваши многомиллионные системы безопасности и с легкостью получили множество семизначных выкупов. Операция завершена, наши финансовые цели полностью достигнуты, и мы решили уйти на пенсию на своих собственных условиях», — написал представитель группировки.

Отдельный абзац письма посвящен исследователям кибербезопасности и спецслужбам. В нем хакеры насмешливо заявляют, что противники месяцами анализировали их методы работы, разрабатывали контрмеры и пытались отследить инфраструктуру хакеров, однако они «всегда были на десять шагов впереди».

Наблюдать за этим было забавно, но, честно говоря, пора заняться чем-то более интересным, а вы потратьте следующее десятилетие на устранение последствий наших действий представитель Lapsus$

Напоследок киберпреступники решили рассказать и о судьбе их последнего крупного взлома. В апреле 2026 года от рук хакеров пострадал базирующийся в Кремниевой долине крупный стартап из сферы интеллектуальных разработок Mercor, стоимость которого оценивается в 10 миллиардов долларов. Добычей взломщиков стали персональные данные десятков тысяч сотрудников и клиентов.

«Все данные Mercor уже проданы китайским компаниям. Теперь они владеют всей личной информацией, видеозаписями лиц в высоком разрешении, голосовыми записями и прочими биометрическими и персональными данными каждого пользователя, зарегистрированного на платформе. Все их данные хранились в облаке без шифрования, что печально для компании такого размера. Удачи с коллективными исками!» — отметил член Lapsus$.

Взломщик добавил, что группировка планирует продать этот пакет данных еще раз. Он уйдет в одни руки за 150 тысяч долларов.

Чем запомнились хакеры из Lapsus$

Первой жертвой группировки в декабре 2021 года стало Министерство здравоохранения Бразилии. Из-за этого спецслужбы некоторое время полагали, что хакеры базируются именно в Южной Америке. Ведомство отделалось легким испугом: отказавшись платить выкуп, оно полностью потеряло 50 терабайт данных. Одного из участников этого взлома — подростка — арестовали лишь в октябре 2022-го, но имена нескольких его подельников стали известны куда раньше.

Уже в феврале 2022 года жертвой группировки стал разработчик графических процессоров NVidia. Компания потеряла данные учетных записей 71 тысячи сотрудников, а также значительные объемы сведений о внутренних разработках. Требования взломщиков несколько раз менялись: сначала они просто вымогали деньги, а затем потребовали снять с видеокарт встроенные ограничения, препятствующие майнингу криптовалют.

Еще не закончив переписку с NVidia, хакеры из Lapsus$ проникли во внутренние системы Samsung. Их добычей стали 190 гигабайт данных и исходные коды линейки смартфонов Galaxy.

Отвлекшись в середине марта 2022 года на чуть менее крупные корпорации, группировка вскоре атаковала гиганта европейского телеком рынка T-Mobile и компанию Microsoft. Во втором случае были украдены около 37 гигабайт данных, среди которых оказались, как утверждали члены группировки, около 90 процентов исходного кода поисковой системы Bing.

Взлом T-Mobile считается особенно мастерским. Члены группировки покупали персональные данные сотрудников компании, чтобы проникнуть в ее сети. Затем они выполняли атаку с подменой сим-карт, основанную на принципах социальной инженерии, и перехватывали контроль над всеми входящими сообщениями жертвы. Таким образом они обходили двухфакторную аутентификацию.

Западные журналисты провели свое расследование, которое показало: если не получалось провести вторжение с помощью данных одного сотрудника, члены Lapsus$ просто покупали данные другого

Получив в итоге доступ к внутреннему инструменту по управлению учетными записями T-Mobile, лидеры сообщества попытались найти аккаунты, связанные с Федеральным бюро расследований США и Министерством обороны. Поняв, что для входа в них требуется дополнительная аутентификация, главарь группировки отступил, чем вызвал недовольство у коллег.

А уже в конце марта 2022 года в Лондоне арестовали семерых хакеров, младшему из них было 16 лет, а старшему — 21 год. Среди них был и 17-летний Арион Куртаж — один из предполагаемых лидеров Lapsus$.

Экс-лидер Lapsus$ украл файлы об игре GTA VI с помощью старого iPhone

Вскоре после задержания выяснилось, что Куртаж интересовал агентов Федерального бюро расследований США. Оно включило членов Lapsus$ в свой список наиболее разыскиваемых преступников за атаки на американские компании. Однако экстрадиция не состоялась.

Летом 2022 года лондонский Королевский суд заслушал показания нескольких врачей. Среди них оказался и наблюдавший хакера в детстве Николас Хиндли. Он назвал Куртажа «человеком с особыми нарушениями», припомнив, что впервые встретился с подростком по просьбе спецшколы, в которой тот учился. Преподаватели жаловались, что не могут контролировать подростка, нередко проявлявшего агрессию по отношению к другим ученикам.

Так судьи получили экспертное подтверждение диагнозам, уже перечисленным в медицинской карте кибервзломщика: аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По мнению Хиндли, Куртаж «функционирует в лучшем случае на уровне одного процента в сравнении со своими сверстниками».

Пока шли разбирательства, Куртаж был помещен в один из лондонских отелей. Безвылазно сидя в своем номере, он умудрился со старенького iPhone совершить взлом — жертвой стал разработчик игр Rockstar Games.

Хакер получил доступ к прототипам игры GTA VI, которые с чистой совестью слил в сеть

В итоге его повторно арестовали. Однако в Великобритании, как и в Европе в целом, достаточно трепетно относятся к подозреваемым с аутизмом, — считается, что они могут добровольно лишить себя жизни в обычной тюрьме. Из-за этого их, как правило, помещают в больничные отделения.

Сложные слушания дела, включавшего обвинения по 12 пунктам, закончились достаточно необычным приговором. В декабре 2023 года Куртаж был отправлен на пожизненное принудительное лечение. Уточнялось, что врачи планировали корректировать его поведение особыми методиками.

$14,2 млн заработал Куртаж менее чем за год активной хакерской деятельности

Перемены в судьбе Куртажа произошли за считаные дни до решения Lapsus$ о полном прекращении деятельности. Его перевели из психиатрической лечебницы закрытого типа в тюрьму. Хакера планируют вновь судить в ноябре. Это означает, что теперь медики считают его дееспособным.

Lapsus$ помогли воскреснуть коллеги по ремеслу

После ареста своего лидера оставшиеся на свободе члены Lapsus$ затаились. Доподлинно неизвестно, проводили ли они атаки с осени 2022 года до начала 2025-го. Варианта два: либо хакеры разбрелись по разным группировкам, либо работали под другим именем.

В 2025-м возник ситуативный союз Lapsus$ с двумя сообществами, близкими ей по духу и используемым методам, — Scattered Spider и Shiny Hunters. Альянс получил бесхитростное название Scattered Lapsus$ Hunters, хотя исследователи кибербезопасности быстро окрестили его «Троицей Хаоса».

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Несмотря на ситуативные успехи, союз прекратил свое существование, сумев, впрочем, вдохнуть новую жизнь в Lapsus$.

Следствием этого стали несколько заметных атак в первой половине 2026 года, а самыми крупными жертвами стали интеллектуальные стартапы — американский Mercor и французский Mistral AI. Однако на этом история Lapsus$ закончилась.