Team Spirit продолжает падать в рейтинге лучших клубов России

Разобрали, как российские киберспортивные организации провели последние три месяца.

C 2025 года «Чемпионат» ведёт рейтинг киберспортивных клубов России, в котором мы сравниваем достижения организаций в разных дисциплинах и выявляем наиболее успешные мультигейминги страны.

Сегодня мы возвращаемся с обновлённым списком топ-10 российских киберспортивных организаций по итогам второго квартала 2026 года. Мы проанализировали более 100 турниров по 25 популярным играм, которые прошли в апреле-июне, и готовы представить новый рейтинг отечественных клубов.

Какие клубы попали в рейтинг «Чемпионата»

Из-за нюансов текущей ситуации в мировом спорте и особенностей киберспортивной системы мы определяем в участники рейтинга те клубы, которые имеют два и более состава с игроками и менеджментом из России. Например, в наш список попала Team Spirit. Хотя сейчас клуб базируется в Белграде, во всех составах «драконов» у большинства игроков и руководящего состава есть российское гражданство.

Мы также осознанно не включаем в рейтинг клубы, представленные только в одной игре. Возможно, HOTU по CS 2 или L1GA Team из Dota 2 набрали бы больше баллов и могли бы войти в топ-10, но мы сосредоточились на мультигеймингах, делая упор на более стабильные проекты.

Как мы считали очки

Клубы получали баллы за выступления на турнирах с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество очков зависело от трёх факторов: от популярности киберспортивной игры в России и в мире, значимости турнира и результата команды. Затем мы сложили все очки клуба, чтобы определить его общий рейтинг.

Всего мы проанализировали 25 соревновательных игр, разделив их на три уровня по популярности в нашем регионе и в мире. В итоговый список вошли все известные дисциплины, в которых присутствует хотя бы один российский клуб-мультигейминг.

По сравнению с весенним рейтингом система подсчёта не претерпела особых изменений. На топовых ивентах по самым популярным играм можно получить от 20 до 100 баллов, при этом клубы могут зарабатывать очки и в других играх, что отразилось на нашем рейтинге.

Турнир/игры Самые популярные Популярные Другие чемпионат мира 20-100 очков 10-60 1-20 топ-турниры 10-60 1-20 1-5 тир-2 турниры 1-20 2-5 (только за топ-3) — тир-3 турниры 2-5 (только за топ-3) — —

10-е место: 1win Team (36 очков)

Dota 2 – 29 Counter-Strike 2 – 7

Рейтинг в этот раз открывает 1win, которая содержит составы по двум самым популярным играм. Забегая вперёд, стоит сказать, что уже осенью клуб должен оказаться выше — в июне организация подписала звёздный состав Tundra Esports, выигравший четыре топ-турнира в сезоне-2025/2026 по Dota 2.

Но пока коллектив Ивана Pure Москаленко очков в наш рейтинг принести не успел, а старый ростер и команда по Counter-Strike выступают только на небольших региональных турнирах. Этого хватило лишь для того, чтобы обогнать JUMBO Team с CYBERSHOKE и замкнуть десятку нашего рейтинга.

Девятое место: FORZE Esports (50 очков)

Mobile Legends: Bang Bang — 50 Counter-Strike 2 – 0.

Легендарный клуб занимает девятую строчку благодаря усилиям состава по мобильной копии League of Legends, который достойно выступил в региональной Континентальной лиге и на сторонних онлайн-чемпионатах. В то же время в CS 2 «форзов» представляет только академический состав — пока без особых успехов.

При этом вероятно, что это последнее появление FORZE в нашем рейтинге. Организация испытывает серьёзные проблемы: в июне рассталась с составом по MLBB, возвращаться на большую сцену Counter-Strike не собирается, а других активов у клуба нет. Шанс исправить ситуацию есть, но надежды тают с каждым месяцем.

Восьмое место: CyberHero (54 очка)

Mobile Legends: Bang Bang — 50 Standoff 2 – 4.

Команда мобильного оператора T2 вернулась в топ-10 страны после отсутствия в первой четверти 2026 года. Старт сезона в MLBB позволил заработать столько же очков, сколько и в FORZE, хотя призовых мест коллектив не занимал. В Standoff клуб дважды занял второе место на турнирах серии Jumble Rumble.

Интересно, что именно CyberHero подписала бывший состав FORZE по Mobile Legends. Таким образом, перед второй частью сезона клуб немного укрепил позиции, но вряд ли сможет подняться заметно выше в нашем рейтинге — расширять пул дисциплин в организации пока не планируют.

Седьмое место: magic (88 очков)

Counter-Strike 2 – 56 Mobile Legends: Bang Bang – 32.

Молодой проект продолжил укреплять свои позиции после дебюта в начале 2026 года. Ростер по CS2 стал главной сенсацией PGL Astana 2026, заняв место в топ-4, а также дошёл до финала большого онлайн-турнира Stake Ranked Episode 2.

В то же время опыт в MLBB оказался неудачным: команда вылетела из главной региональной лиги, после чего организация ушла из дисциплины. Теперь будет интересно посмотреть, какое будущее ждёт коллектив, планирует ли организация открывать новые составы или захочет сосредоточиться на развитии Counter-Strike.

Шестое место: Team Yandex (145 очков)

Mobile Legends: Bang Bang — 75 Dota 2 – 70.

Во втором квартале состав клуба по Dota 2 принял участие всего в двух турнирах, хотя один из них выиграл — на BLAST SLAM VII в Копенгагене российской команде не было равных. Подразделение MLBB дебютировало не слишком удачно, но вошло в число лучших коллективов региона и заработало первые очки.

С двумя составами Yandex вряд ли сможет подняться выше в клубном рейтинге. Однако слухи про Counter-Strike и надежда на новые дисциплины могут в будущем усилить позиции организации в списке лучших мультигеймингов России.

Пятое место: PARIVISION (220 очков)

Dota 2 — 150 Counter-Strike — 70.

Клуб удерживает позиции в мировом рейтинге сразу в двух топ-играх. Ростер по Dota 2 восстановился после кризиса в начале сезона и в мае выиграл два трофея: DreamLeague Season 29 и 1win Essence I. В июле команда также победила на Esports World Cup, одном из двух главных трофеев сезона, но этот ивент пойдёт уже в следующий рейтинг.

Состав по Counter-Strike, напротив, чуть сбавил позиции после яркого старта в январе 2026 года. Команда Джами Jame Али не смогла выйти в плей-офф PGL Astana и мэйджора в Кёльне, после чего анонсировала замены — возможно, осенью команда сможет вернуться в наш топ-3.

Четвёртое место: BetBoom Team (236 очков)

Dota 2 — 125 Counter-Strike — 111.

Проект от ещё одной БК оказался чуть выше за счёт удачного выступления на IEM Cologne Major 2026, где ростер Бумыча смог добраться до четвертьфинала. Также команда сверкнула на турнире в Атланте, где остановила Vitality, а также дошла до финала Stake Ranked Episode 1.

Ростер по Dota 2 также стал выступать чуть лучше, завоевав первый трофей сезона на PGL Wallachia S8 и заняв третье место на BLAST SLAM VII. В итоге клуб, как и ранее, продолжает удерживаться в пятёрке лучших в России, но догнать большие мультигейминги пока не может.

Третье место: Team Spirit (348 очков)

Counter-Strike 2 — 185 Dota 2 — 88 Mobile Legends: Bang Bang — 75.

Тройку лучших в этот раз открывают «драконы», которые в 2025 году были безоговорочными лидерами нашего рейтинга. Главная проблема Team Spirit — состав по Dota 2, за последние пять месяцев ни разу не добравшийся даже до финала на топ-турнире.

Команда по Counter-Strike остаётся сильнейшей в регионе, но полуфинала мэйджора и победы на PGL Astana оказалось недостаточно, чтобы обогнать два мощных мультигейминга с большим количеством сильных составов. Как и усилий команды по MLBB, в активе которой победа в главном региональном чемпионате СНГ.

Второе место: Virtus.pro (362 очка)

Mobile Legends: Bang Bang — 102 Overwatch — 76 PUBG — 43 Rainbow Six: Siege X — 26 Dota 2 — 22 StarCraft II — 22 «Мир танков» — 20 Apex Legends — 16 Fortnite — 9 Tekken 8 — 7 Counter-Strike — 5 Honor of Kings — 5 Fatal Fury: City of the Wolves — 3 Marvel Rivals — 3 Standoff 2 — 3.

«Медведи» вновь занимают второе место за счёт большого количества дисциплин. У клуба сразу три состава по MLBB, один из которых добрался до женского чемпионата мира, а самым эффективным за последние месяцы оказался ростер по Overwatch — он достойно выступает в европейской лиге и занял четвёртое место на майском Champions Clash.

При этом самые интересные нашим зрителям дисциплины продолжают переживать кризис. Состав по Dota 2 не смог отобраться на The International, CS-ростер всё ещё далёк от мирового топа, а недавно VP закрыла и команду по MLBB.

Первое место: Aurora Gaming (523 очка)

Mobile Legends: Bang Bang — 167 Counter-Strike 2 — 125 Dota 2 — 120 PUBG Mobile — 33 Apex Legends — 25 Fortnite — 18 Warcraft III — 15.

В отличие от Virtus.pro, Aurora сильна во всех трёх главных дисциплинах — результаты есть как в Dota 2, так и в Counter-Strike 2, а в MLBB и вовсе оба мужских состава входят в мировой топ (плюс ещё появился женский).

Клуб также подписал шесть новых составов перед Esports World Cup, и, хотя очки приносят не все, их вклад в общий успех не стоит недооценивать. Aurora Gaming второй раз подряд лидирует в нашем рейтинге — и, если ничего не изменится, останется на первом месте и в следующий раз.