В Китае начали красть память из компьютеров киберспортивных отелей

В Китае полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в серии краж комплектующих из игровых компьютеров в киберспортивных отелях. Злоумышленники похитили 16 модулей оперативной памяти из ПК, установленных в номерах гостиниц, сообщает GMW.

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Проверка началась после того, как оператор одного из киберспортивных отелей обнаружил неисправность нескольких компьютеров во время планового технического обслуживания. После проверки системных блоков сотрудники выяснили, что из устройств исчезли модули оперативной памяти. Анализ записей с камер наблюдения, данных о регистрации гостей и времени возникновения неисправностей позволил правоохранителям установить подозреваемых.

По версии следствия, мужчина воспользовался игровым компьютером в отеле и извлек из него два модуля ОЗУ. После того как кража осталась незамеченной, он привлек сообщника для продолжения схемы.

В период с 15 по 31 мая 2026 года двое подозреваемых посетили четыре киберспортивных отеля и похитили в общей сложности 16 комплектов оперативной памяти. Украденные комплектующие они продавали через площадки объявлений и магазины, специализирующиеся на компьютерной технике.

По предварительным оценкам полиции, доход от продажи украденного оборудования составил более 13200 юаней (около 151,8 тыс. руб.). Подозреваемые находятся под стражей. Правоохранительные органы продолжают расследование и работу по возврату похищенных компонентов владельцам.

В киберспортивных отелях гости получают номер с игровым ПК, высокоскоростным интернетом и периферией для совместной игры.

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