Meccha Chameleon стала второй самой прибыльной игрой июня

Инди-игра Meccha Chameleon стала одним из главных коммерческих успехов игрового рынка 2026 года. Проект занял второе место среди самых прибыльных игр на ПК по итогам июня, уступив только условно-бесплатной Fortnite от Epic Games, сообщает GamesIndustry.biz со ссылкой на исследование Newzoo.

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В топ-20 самых прибыльных игр для ПК в июне вошли Counter-Strike 2, Paralives, The Sims 4, Marvel Rivals, Dead by Daylight, Forza Horizon 6, Destiny 2, World of Warcraft, Minecraft, Cyberpunk 2077, Diablo IV и другие.

Meccha Chameleon вышла 10 июня эксклюзивно в Steam и за первый месяц разошлась тиражом более 15 млн копий. Игра была создана дуэтом разработчиков lemorion_1224 и Haganeiro и стала примером успешного запуска проекта без участия крупного издателя.

Аналитик Newzoo Мерт Шахин отметил, что успех Meccha Chameleon показывает растущий потенциал недорогих социальных многопользовательских игр. По его словам, проекты с небольшими бюджетами способны конкурировать с крупными блокбастерами, если предлагают игрокам уникальный игровой опыт и сильную социальную составляющую.

Meccha Chameleon представляет собой необычную вариацию классических пряток: игроки могут маскироваться под элементы окружения, используя механику, напоминающую способность хамелеона менять внешний вид.

Игра получила высокие оценки пользователей Steam. На платформе у проекта более 66 тыс. отзывов (86% положительных).

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