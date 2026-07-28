MSI представила мини-ПК с чипом AMD Ryzen AI Max+ 300 и 128 ГБ ОЗУ

MSI PRO MAX EDGE AI+ создан для локального запуска и обработки крупных ИИ-моделей. Компьютер позволяет выполнять вычисления без передачи данных в облачные сервисы, что повышает уровень конфиденциальности.

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Особенности

В основе MSI PRO MAX EDGE AI+ лежат процессоры серии AMD Ryzen AI Max+ 300, включая топовую модель Ryzen AI Max+ 395. Производительность встроенного нейропроцессора достигает 126 TOPS, благодаря чему система подходит для ресурсоёмких задач, связанных с генеративным ИИ и обработкой больших языковых моделей.

Мини-компьютер может оснащаться до 128 ГБ объединённой памяти LPDDR5X-8000. При этом встроенная графика Radeon 8060S на архитектуре RDNA 3.5 способна динамически использовать до 96 ГБ общей памяти, что упрощает работу с крупными моделями и сложными вычислительными задачами.

По заявлению производителя, PRO MAX EDGE AI+ способен локально запускать языковые модели объёмом до 120 млрд параметров. Для более масштабных задач предусмотрена возможность объединения нескольких компьютеров в единый вычислительный кластер. В такой конфигурации система сможет работать с моделями объёмом до 670 млрд параметров.

Несмотря на высокую производительность, устройство выполнено в компактном корпусе объёмом около 4 литров. За отвод тепла отвечают фирменные системы Frozr AI Pro Cooling и Glacier Armor с двумя вентиляторами, рассчитанные на продолжительную работу под высокой нагрузкой.

Набор интерфейсов включает четыре порта USB Type-A, два USB Type-C, а также видеовыходы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Это позволяет подключать современную периферию и несколько мониторов.

Сроки выхода и цена

MSI пока не раскрыла стоимость PRO MAX EDGE AI+ и не сообщила дату начала продаж.