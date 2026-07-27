Названа дата выхода God of War Laufey

Игра God of War Laufey выйдет 16 февраля 2027 года на PlayStation 5.

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Дату релиза объявили на посвященной проекту панели в рамках фестиваля San Diego Comic-Con 2026.

Главной героиней станет Лафей, также известная как Фэй, - жена Кратоса и мать Атрея, которая после смерти оказывается в загробном мире богов. Проект сохранит основные элементы серии, включая сражения, исследование локаций и головоломки.

God of War Laufey была представлена в июне во время презентации State of Play. Разработкой занимается Santa Monica Studio.

На той же панели в Сан-Диего руководитель творческого направления студии Кори Барлог сообщил, что в разработке находится еще одна игра серии. Главным героем в ней снова станет Кратос, а ее события будут напрямую связаны с сюжетом God of War Laufey. Название и сроки выхода не обозначены.