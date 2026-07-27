Смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro получат ИИ-генератор кадров и апскейлер

Будущий флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить технологии, ранее характерные для игровых видеокарт. По слухам, чип обзаведется функциями интеллектуального масштабирования изображения и генерации кадров, сообщает Notebookcheck.

© Газета.Ru

Одной из ключевых особенностей процессора станет поддержка технологии AI Frame Fusion. Она будет доступна только в Pro-версии процессора с графическим ускорителем Adreno 850 и двумя специализированными блоками Matrix ALU.

Эти вычислительные блоки будут использоваться не только для задач искусственного интеллекта, но и для ускорения операций, связанных с графической памятью. Такой подход может повысить производительность устройств в ресурсоемких приложениях и играх.

Предполагается, что AI Frame Fusion позволит увеличивать разрешение изображения с 1080p до 1440p за счет анализа различных графических данных, включая векторы движения, информацию о глубине сцены, цветовые буферы низкого разрешения и предыдущие отрендеренные кадры.

Кроме того, технология генерации кадров будет работать по принципу, схожему с решением Nvidia. Система сможет создавать промежуточные кадры между оригинальными, повышая плавность картинки без значительного увеличения нагрузки на графический процессор.

Если информация подтвердится, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro станет одним из первых мобильных чипов, который предложит пользователям игровые технологии, ранее доступные преимущественно на ПК с современными видеокартами.

Ожидается, что Qualcomm представит новое поколение флагманских процессоров уже этой осенью, а первые смартфоны начнут выходить уже в октябре-ноябре.

Ранее геймеры объявили недельный бойкот PlayStation из-за отказа Sony от дисков с играми.