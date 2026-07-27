Игроки объявили недельный бойкот PlayStation

Пользователи консолей PlayStation готовят недельный бойкот против Sony Interactive Entertainment в знак протеста против планов компании отказаться от выпуска игр на дисках. Акция под названием #PSBlackout пройдет с 23 по 30 августа 2026 года по инициативе аккаунта DoesItPlay в соцсети X (ранее Twitter).

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Организаторы призывают игроков на семь дней отказаться от использования консолей PlayStation или выйти из своих учетных записей PSN. По мнению инициаторов акции, такой шаг должен привлечь внимание Sony к недовольству аудитории изменением стратегии развития платформы.

Поводом для бойкота стало заявление Sony о прекращении выпуска игр на дисках с января 2028 года. После этого новые проекты для PlayStation будут распространяться только в цифровом формате. Компания уже начала переориентировать производственные мощности завода по выпуску дисков в австрийском Тальгау, который ранее производил до 600 тыс. носителей в день.

DoesItPlay считает, что отказ от физических изданий стал лишь последним из решений Sony, вызвавших негативную реакцию игроков. По мнению организаторов, компания в последние годы все сильнее дистанцируется от своей аудитории.

Среди претензий к Sony активисты называют закрытие игровых студий, акцент на игры-сервисы, отмену фанатских мероприятий, недостаточное развитие направления PlayStation VR2 и отсутствие внимания к популярным игровым сериям, возвращения которых ждут пользователи.

Отказ от дисков стал «последней каплей» для части аудитории. По мнению активистов, Sony неэффективно использует сильную позицию, которую компания получила после успеха PlayStation 4. Организаторы также заявляют, что игрокам не хватает старых франшиз, включая Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper и Resistance, а также мероприятий вроде PlayStation Experience и закрытой студии Japan Studio.

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