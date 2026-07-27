Названа фатальная ошибка при продаже игровой консоли

Продавать или выбрасывать игровую консоль, не очистив ее от сохраненных данных, опасно. Об этом сообщает издание BGR.

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По словам авторов, игровые консоли имеют достаточно большой жизненный цикл и часто продаются на вторичном рынке. В связи с этим специалисты портала предупредили пользователей о том, что перед продажей приставки нужно удалить с нее все личные данные и «отвязать» от аккаунтов.

В первую очередь журналисты отметили, что сохраненной на устройстве информацией может воспользоваться новый владелец — получить доступ к платежным данным, адресу предыдущего хозяина консоли, скачанным фотографиям. Авторы BGR назвали неудаление этой информации фатальной ошибкой и объяснили, что «тот, кто получит доступ к устройству и сохранит эти данные, теоретически может использовать их для кражи игр и многого другого».

Также нельзя оставлять на девайсе личный аккаунт — нужно выйти из всех профилей и выполнить полный сброс консоли. Специалисты заявили, что известны случаи, когда Sony или Nintendo банила аккаунты за одновременное использование на разных приставках или мошеннические действия.

1 июля Sony объявила, что с 2028 года перестанет выпускать диски с играми для консолей PlayStation. В компании объяснили это решение тем, что геймеры начинают терять интерес к играм на физических носителях.