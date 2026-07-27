В Steam появилась игра, которую заподозрили в распространении вредоносного кода

В Steam появилась бесплатная игра Deadwood House, которая привлекла внимание сообщества из-за возможного наличия вредоносного кода. Ряд пользователей и автор YouTube-канала Eric Parker заявили, что проект может представлять угрозу для компьютеров игроков и, предположительно, основан на чужой разработке, сообщает iXBT.Games.

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По словам блогера, поводом для расследования стали сообщения пользователей, усомнившихся в происхождении игры. После установки проекта Eric Parker не обнаружил признаков заражения системы при первичной проверке, однако решил провести более глубокий анализ.

В ходе исследования он предположил, что игра может использовать механизм удаленного выполнения кода, позволяющий запускать вредоносные команды на устройстве пользователя. По утверждению автора расследования, в программном коде были обнаружены элементы, которые потенциально могут использоваться в подобных атаках.

Продолжив анализ, Parker пришел к выводу, что Deadwood House может представлять собой переработанную версию другой игры — Daylight Dead, созданной разработчиком Константином Кангом. По мнению блогера, злоумышленники могли использовать открытый исходный код проекта, изменив его название и распространив через Steam.

Автор расследования также предположил, что существующие процедуры модерации цифрового магазина не всегда позволяют своевременно выявлять подобные случаи.

На момент публикации Valve официально не комментировала ситуацию, а информация о наличии вредоносного кода не получила независимого подтверждения. Тем не менее специалисты рекомендуют пользователям с осторожностью устанавливать недавно опубликованные бесплатные игры от неизвестных разработчиков и проверять отзывы перед загрузкой.

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