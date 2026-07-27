MSI выпустила геймерский ноутбук Titan 18 HX с 96 ГБ ОЗУ и 4 ТБ памяти

MSI выпустила в продажу Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic – лимитированную версию игрового ноутбука, представленную на выставке Computex. Модель создана в честь 40-летия компании и отличается эксклюзивным оформлением корпуса.

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Дизайн и дисплей

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic изготовлен из магниево-алюминиевого сплава и украшен художественным изображением дракона, выполненным с помощью гравировки по металлу и анодирования. Такой способ обработки позволяет интегрировать цвет непосредственно в поверхность металла, обеспечивая долговечность рисунка и премиальный внешний вид.

Ноутбук получил 18-дюймовый Mini LED-дисплей с разрешением 3840 × 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран соответствует стандарту VESA DisplayHDR 1000, что обеспечивает высокую яркость, глубокий контраст и качественную цветопередачу.

Аппаратная основа

За производительность устройства отвечает процессор Intel Core Ultra 9 290HX, работающий в связке с мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090, оснащённой 24 ГБ памяти GDDR7. Конфигурация также включает 96 ГБ оперативной памяти DDR5 в виде двух модулей по 48 ГБ.

Для хранения данных предусмотрены два твердотельных накопителя: NVMe PCIe Gen5 объёмом 2 ТБ и NVMe PCIe Gen4 объёмом 2 ТБ. Общая ёмкость хранилища составляет 4 ТБ. Ёмкость аккумулятора достигает 99,9 Вт·ч.

Интерфейсы и дополнительные возможности

Набор интерфейсов включает два порта Thunderbolt 5, один HDMI 2.1, три USB 3.2 Gen 2, разъём Ethernet и слот для карт памяти SD Express. Беспроводные возможности представлены модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Аудиосистема состоит из шести динамиков: четырёх мощностью по 2 Вт и двух низкочастотных динамиков такой же мощности. Также предусмотрен комбинированный аудиоразъём для подключения гарнитуры.

Среди других особенностей – механическая клавиатура с индивидуальной RGB-подсветкой клавиш, сенсорная панель с RGB-подсветкой и инфракрасная веб-камера Full HD с поддержкой HDR, системой трёхмерного шумоподавления и физической шторкой для защиты конфиденциальности. Ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro.

Сроки выхода и цена

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic уже можно приобрести в официальном интернет-магазине компании. На европейском рынке модель также появилась в продаже – её стоимость на Amazon Germany составляет около €7799.

Помимо самого ноутбука, покупатели получат подарочный комплект, в который входят фирменная игровая мышь, коврик и памятная коллекционная монета. Дополнительно MSI предоставляет бесплатный код для получения игры LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.