Рост цен на железо заставит геймеров отказаться от игровых консолей и ПК

Рост стоимости компьютерного железа и развитие облачного гейминга могут привести к снижению популярности игровых консолей и персональных компьютеров. Об этом сообщает Hot Hardware со ссылкой на заявление главы игрового подразделения Amazon Джеффа Гаттиса.

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По его словам, удорожание компонентов и памяти заставляет пользователей все чаще задумываться о целесообразности покупки специализированных игровых устройств. При этом технологии потоковой передачи игр продолжают совершенствоваться, снижая зависимость игроков от производительного локального оборудования.

Он также обратил внимание на масштабы аудитории мобильного гейминга. По словам руководителя Amazon Games, владельцев смартфонов значительно больше, чем пользователей игровых консолей и ПК, а сами смартфоны давно стали наиболее массовой игровой платформой благодаря многомиллиардным объемам поставок.

Вместе с тем эксперты Hot Hardware отмечают, что аудитории различных игровых платформ во многом пересекаются. Владельцы смартфонов нередко используют для игр также консоли или персональные компьютеры, поэтому развитие мобильного гейминга не обязательно означает сокращение спроса на специализированные устройства.

Для крупных технологических компаний облачный гейминг остается привлекательной бизнес-моделью. Запуск игр на удаленных серверах позволяет снизить риски пиратства и модификации ПО, а подписочная модель обеспечивает стабильные регулярные доходы. Кроме того, отсутствие необходимости приобретать дорогостоящее оборудование потенциально расширяет аудиторию современных игр.

Однако широкому распространению облачного гейминга по-прежнему препятствуют технические ограничения. Качество игрового процесса напрямую зависит от стабильности и скорости интернет-соединения. Высокая задержка передачи данных и нестабильная работа сети могут негативно сказываться на управлении и общем пользовательском опыте, особенно в динамичных играх.

По этой причине игровые консоли и ПК продолжают сохранять свои преимущества. Локальная обработка данных обеспечивает минимальную задержку и стабильную производительность независимо от качества интернет-соединения. Дополнительным фактором остается возможность приобрести игровое оборудование на вторичном рынке, тогда как стоимость подписок на облачные игровые сервисы со временем, как правило, не снижается.

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