Названа дата выхода долгожданного трейлера GTA VI

Третий трейлер Grand Theft Auto VI может быть представлен уже 6 августа. Такой прогноз сделал главный редактор Insider Gaming Том Хендерсон в подкасте Insider Gaming Weekly на YouTube.

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По мнению Хендерсона, Rockstar Games может выпустить новый ролик за день до встречи Take-Two с инвесторами, которая запланирована на 7 августа. Такой подход соответствует прежней маркетинговой стратегии студии: крупные анонсы и обновления по GTA нередко появляются незадолго до финансовых мероприятий материнской компании.

В этом случае трейлер может стать дополнительным информационным поводом для обсуждения перспектив GTA VI во время встречи руководства Take-Two с инвесторами.

При этом Хендерсон подчеркивает, что 6 августа — лишь его собственный прогноз. Инсайдер не располагает подтверждением от источников внутри Rockstar Games. Ранее другой известный инсайдер игровой индустрии Джефф Грабб предполагал, что третий трейлер может появиться уже в июле.

Rockstar пока официально не объявляла дату выхода следующего трейлера. Релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дата релиза версии для ПК и новой GTA Online пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что PlayStation 5 Pro в России подорожала до 120 тыс. руб. из-за GTA.