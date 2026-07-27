Бюджетные видеокарты GeForce RTX 5060 начали дорожать

Стоимость видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии начала расти на китайском рынке и за несколько дней увеличилась примерно на 16%. Об этом сообщает WCCFTech.

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Так, видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle OC SFF 8 GB сейчас продается примерно за 3215 юаней (около 36,9 тыс. руб.). Еще неделю назад сопоставимые модели можно было приобрести за 2600–2700 юаней (около 29,9–31 тыс. руб.).

Рост цен последовал за сообщениями о том, что Nvidia предупредила партнеров о возможном повышении стоимости комплектов из графических процессоров. Причем подорожание затронет не только видеокарты на архитектуре Blackwell с памятью GDDR7, но и модели GeForce, использующие память GDDR6. Одной из причин изменения цен называется продолжающееся удорожание и дефицит микросхем памяти.

Пока заметное повышение стоимости GeForce RTX 5060 фиксируется преимущественно в Китае. На американском рынке видеокарты этой модели все еще можно найти примерно за $350 (около 27,3 тыс. руб.). При этом дальнейшее увеличение себестоимости компонентов может привести к пересмотру цен и в других регионах.

Ранее сообщалось, что видеокарты Nvidia станут еще дороже.