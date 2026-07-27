Sweetie Fox начала играть в Minecraft

Российская порноактриса Sweetie Fox опубликовала на Pornhub свой первый летсплей по Minecraft. Соответствующее видео появилось на странице интернет-звезды сайта для взрослых.

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По словам актрисы, она разместила ролик, чтобы его можно было посмотреть всей семьей. В течение первых 12 минут видео Sweetie Fox строит стартовую деревянную базу, отражает нападение зомби и рассказывает, что является большой поклонницей Minecraft. После этого ролик переходит к привычному для платформы контенту.

Sweetie Fox – российская порноактриса и создательница контента для взрослых, получившая широкую известность благодаря публикациям на Pornhub и других специализированных платформах.

Minecraft – одна из самых популярных видеоигр в мире в жанре «песочницы». Она позволяет игрокам исследовать процедурно сгенерированный мир, добывать ресурсы, строить сооружения, создавать предметы и сражаться с различными существами как в одиночном режиме, так и вместе с другими игроками.

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