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Расписание шестого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2

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Сегодня, 26 июля, завершится онлайн-cтадия BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2.

Расписание шестого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2
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В этот день зрителей ждёт четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в плей-офф, а проигравшие покинут турнир.

Расписание шестого дня BLAST Bounty 2026 Season 2 на воскресенье, 26 июля:

  • 13:00. Ninjas in Pyjamas (Дания) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 15:30. 3DMAX (Франция) — FUT Gaming (Европа);
  • 18:00. Wildcard (Северная Америка) — The MongolZ (Монголия);
  • 20:30. Team Spirit (Россия) — 100 Thieves (Европа).

BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа. Онлайн-стадия продлится до 26 июля, после чего восемь оставшихся команд отправятся на LAN-финал на Мальту.