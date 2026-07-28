Мошенники придумали новую схему обмана детей-геймеров

Мошенники выманивают у детей данные банковских карт родителей, обещая им редкие артефакты, а также доступ к закрытым функциям в онлайн-играх. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев.

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По словам эксперта, летом дети и подростки проводят в онлайн-играх больше обычного времени, чем и пользуются злоумышленники. Юным геймерам они обещают редкие скины, а также доступ к закрытым функциям игры, отправляя ссылки на фейковые сайты либо просят авторизоваться через сторонние сервисы. Как результат — мошенники получают доступ к учетной записи или личным данным, предупредил Лунев.

Эксперт также подчеркнул, что мошеннические схемы нацелены прежде всего на деньги родителей, а не на аккаунт ребенка. Для этого злоумышленники просят сфотографировать экран телефона родителя под видом якобы заданий для получения игровых предметов и продиктовать коды из смс или перевести деньги через банковское приложение.

Кроме того, мошенники получают коды от разных личных онлайн-сервисов, представляясь при этом «техподдержкой игры»,отметил собеседник агентства.

Лунев посоветовал родителям не привязывать к детским аккаунтам свои банковские карты, настроить детский профиль или включить родительский контроль на всех гаджетах.

До этого стало известно, что мошенники начали выдавать себя за ректоров, деканов и других представителей руководства вузов, чтобы обманывать студентов.

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