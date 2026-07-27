До 1 ГБ кэша: AMD представила процессоры EPYC Zen 6

AMD анонсировала новое поколение серверных процессоров EPYC под кодовым названием Venice. Они построены на архитектуре Zen 6 и предназначены для центров обработки данных, облачных сервисов и сложных научных расчётов.

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Новая линейка включает четыре варианта. Основные модели EPYC 9006 для обычных серверов могут иметь до 96 ядер (или до 256 ядер в версии Zen 6c). Отдельная серия Venice-X с увеличенным кэшем памяти (до 1152 мегабайт на один процессор) создана для «самых требовательных вычислительных задач». Также есть версия с энергоэффективной памятью LPDDR5X для ИИ-систем.

Процессоры поддерживают до 16 каналов оперативной памяти DDR5 нового стандарта, а также интерфейсы PCIe 6-го поколения и CXL 3.1. В чипы добавили новые функции управления питанием и усиленную защиту от взломов.

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По заявлению AMD, новые EPYC «намного быстрее конкурентов». Например, в определённых тестах они показывают в 2,2 раза больше производительности, чем чипы NVIDIA Vera, и в 1,3 раза выше скорость на ядро по сравнению с топовым Intel Xeon.

Первые поставки основной модели начнутся в конце 2026 года, а остальные версии появятся в течение 2027 года.