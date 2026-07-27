FURIA вылетела с BLAST Bounty Season 2 по Counter-Strike 2

DENDELE одолела FURIA в первом раунде онлайн-стадии BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильско-аргентинского состава, занимающего 29-ю строчку мирового рейтинга.

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Лучшим игроком матча стал аргентинец Максимо maxxkor Кортина — K/D 53-37 при рейтинге 1.27. В составе FURIA выделились Кайке KSCERATO Серато и Габриэль FalleN Толедо — оба завершили серию с рейтингом 1.11.

FURIA покидает турнир на 17-32-м месте. Для финалиста IEM Cologne Major 2026 это вылет уже в первом матче. Ранее на той же стадии турнир покинули чемпионы мэйджора Team Falcons и Team Vitality. DENDELE проходит в следующий раунд.