Массовый сбой произошел в работе серверов PlayStation Network

24 июля произошёл массовый сбой в работе серверов PlayStation Network. Пользователи жалуются на перебои по всему миру в течении шести часов.

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Согласно информации с официального сайта PlayStation, неполадки наблюдаются на всех уровнях PSN. Геймеры не могут получить доступ к PS Store, а также к учётной записи и к играм, требующим интернет-подключения.

Проблемы с подключением сказались и на актуальных играх. Так, 24 июля стартовал открытый бета-тест файтинга Marvel Tokon, но многие игроки не могут принять участие в нём. Сбой также помешал проведению киберспортивного чемпионата Esports World Cup в футбольном симуляторе EA Sports FC 26, из-за чего организаторам пришлось перенести матчи.

Причины массового сбоя компания Sony пока не раскрывала. Владельцы платформы лишь сообщили, что пытаются устранить проблему как можно быстрее.