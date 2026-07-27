Blizzard уволила сотрудника, который помог стримерше YaraByte с World of Warcraft

Компания Blizzard уволила сотрудника службы поддержки World of Warcraft после скандала с прохождением высокоуровневого подземелья, в котором участвовала стримерша YaraByte. Об этом сообщает GamesRadar.

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Поводом стала публикация на Reddit, автор которой заявил, что сотрудник Blizzard, обладавший правами игрового мастера (Game Master), помог группе игроков пройти подземелье Mythic+23. В качестве доказательства были приведены журналы Warcraft Logs, согласно которым один из противников был мгновенно уничтожен эффектом «Area Death (TEST)», использованным учетной записью Daijosai, которую считают принадлежащей игровому мастеру.

Скандал получил широкую огласку после того, как ситуацию обсудили во время стрима создателя контента по World of Warcraft yumytv. Один из участников забега, стример Yiesus, заявил, что обратился к знакомому игровому мастеру с просьбой помочь, попросив его мгновенно уничтожить противника. Позже он признал, что сотруднику Blizzard не следовало этого делать, хотя сам считал произошедшее безобидным. Стримерша YaraByte, также участвовавшая в прохождении подземелья, впоследствии опубликовала фрагмент этой трансляции в социальной сети X (Twitter).

После появления многочисленных жалоб на официальном форуме Blizzard представитель компании Рэнди Джордан, известный под ником Kaivax, сообщил, что разработчики начали проверку инцидента. Он подчеркнул, что честная конкурентная среда является важной частью игр Blizzard, а использование нечестных преимуществ недопустимо.

По данным издания, по итогам внутреннего разбирательства сотрудник Blizzard, помогавший игрокам, был уволен.

Ранее сотрудник Ford лишился работы из-за шоколадки стоимостью $2, которую сочли украденной.