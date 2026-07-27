Resident Evil 4, The Last of Us и Dead Space — самые популярные ремейки поколения PS5

Аналитическая компания Alinea Analytics раскрыла статистику продаж ремейков и ремастеров современного поколения. Лидером по продаваемости стал ремейк культового хоррора Resident Evil 4.

© Чемпионат.com

По данным экспертов, игра достигла 16,8 млн проданных копий. Большая часть тиража пришлась на консоли PlayStation (7,4 млн), а остальное — на Steam (6,8 млн) и Xbox (1,6 млн). Второе место занял ремастер ARK: Survival Ascended (7 млн), а третье — ремейк The Last of Us Part 1 (6,3 млн).

Resident Evil 4 Remake вышел в 2023 году на PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК. Проект представляет собой ремейк четвёртой части культовой серии хорроров, рассказывающей о спецагенте Леоне Кеннеди, который отправляется в испанскую деревню, чтобы спасти дочь президента — на месте он сталкивается с новым опасным вирусом.