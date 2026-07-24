Бонусные миссии Halo: Campaign Evolved — что нужно знать о новшестве ремейка Halo

Одно из самых крупных новшеств Halo: Campaign Evolved — три бонусные миссии, события которых разворачиваются за два года до событий оригинального сюжета. Портал PC Gamer рассказал, что лучше: проходить их до основного сюжета или после.

© Steam

Если вы не играли в оригинальную Halo, то лучше проходить бонусные миссии уже после основной сюжетной кампании. Да, разработчики говорили, что бонусные миссии служат приквелом сюжета первой Halo — но, на самом деле, они почти никак не связаны с оригинальной игрой и выступают скорее самостоятельной историей.

Но более весомый аргумент в том, что бонусные миссии выдают игроку практически полный арсенал оружия из полноценной игры в течение очень короткого времени. Базовая сюжетная кампания выдает новые виды оружия порционно, что позволяет оценить, как их переделали для ремейка, не теряясь в разнообразии.

Учитывая, что новое оружие — довольно важная часть оригинальной игры, тем, кто не знаком с первоисточником, лучше сначала пройти основной сюжет. Проходить бонусные миссии первыми есть смысл только в том случае, если вы хотите найти новый череп-модификатор, который появился в ремейке.