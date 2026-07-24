«Есть плюсы и минусы» — главу Ubisoft не пугает игровая индустрия без игр на дисках

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо считает, что в отказе от дисковых версий игр нет ничего страшного. И полный переход к цифре, возможно, когда-нибудь даже поможет индустрии.

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Для начала, напомним, что Sony решила прекратить производство полноценных физических копий новых игр для PlayStation с января 2028 года. Многих геймеров новость очень расстроила: они продолжают громко высказывать недовольство в сетях, организовали петицию и даже привлекли внимание политиков.

Но Ив Гиймо стал одним из тех, кто смотрит в будущее с позитивом. На PC, по его словам, отход от физического медиа помог развитию рынка. Видимо, имеется ввиду, рост популярности Steam, куда сама Ubisoft всё-таки вернулась. А в будущем, где на горизонте маячит подорожание железа, цифровые игры могут сделать его более доступным.

«Есть плюсы и минусы, но мы думаем, что это не слишком сильно повлияет на индустрию», — подытожил Гиймо.

Тем временем аналитики утверждают, что продажи игр на дисках уже давно идут на спад. К примеру, за неделю, завершившуюся 11 июля 2026 года, в США только две игры для PlayStation продались тиражом более 10 000 копий в рознице. Та же Assassinʼs Creed Black Flag Resynced, успешная новинка Ubisoft, вышла 9 июля.