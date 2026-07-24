Новая Kingdom Come может называться Kingdom Come Salvation

Зарегистрированная торговая марка Kingdom Come Salvation («Спасение») может означать, что именно так будет называться новая часть серии (Kingdom Come (2028)).

© Kingdom Come

Как известно, сейчас разработчики из Warhorse трудятся над двумя масштабными ролевыми играми в открытом мире — действие одной разворачивается в мире Kingdom Come, а другой — во вселенной «Властелина колец».

Также можно увидеть стилизованное написание Kingdom Come Salvation.

Напомним, новую Kingdom Come должны выпустить до конца марта 2028 года. Две прошлые части были посвящены Индро, который поклялся отомстить тем, кто убил его близких, но история героя завершена. В новинке ждём новых персонажей (хотя наверняка появится и кое-кто из любимчиков прошлых частей)